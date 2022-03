Cơ hội quảng bá văn hóa đồng bào Bắc Trà My

(QNO) - Bắc Trà My được Sở VH-TT&DL chọn thực hiện các tiết mục tham dự Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ III - năm 2022. Đến nay, công tác chuẩn bị cho liên hoan cơ bản hoàn thiện.

Đấu chiêng - một trong những tiết mục sẽ được trình diễn tại liên hoan. Ảnh: TÚ VÂN

Hơn một tháng nay, chị Dương Thị Thanh Lam (xã Trà Kót, Bắc Trà My) cùng gần 50 diễn viên trên địa bàn huyện nỗ lực tập luyện các tiết mục tham dự Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ III - 2022, do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) tổ chức tại Kon Tum từ ngày 16 - 19.3.

Lễ hội cầu mưa là tiết mục được Bắc Trà My đầu tư, tái hiện để mang đến liên hoan lần này. Mặc dù đây là nghi lễ truyền thống lâu đời của người Co, được tái hiện trong nhiều lễ hội tại địa phương, tuy nhiên để tham dự liên hoan thì cần có sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện đúng bản sắc lễ cúng của đồng bào Co.

“Tôi rất tự hào khi được tham gia liên hoan, được giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào mình đến bạn bè khắp nơi trong cả nước. Theo người Co chúng tôi, cầu mưa là nghi lễ truyền thống cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dân làng bình yên, no đủ…” - chị Dương Thị Thanh Lam cho biết.

Đoàn Quảng Nam còn tham gia các phần thi khác tại liên hoan như lễ rước cây nêu, trình diễn trang phục truyền thống, đấu chiêng, các loại hình dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống và ẩm thực do cộng đồng người Ca Dong và Co huyện Bắc Trà My thực hiện. Ngoài ra, tham gia 3 môn thể thao vật tay, bắn nỏ, kéo co do các vận động viên người Cơ Tu huyện Nam Giang thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Bắc Trà My cho biết: “Bắc Trà My trưng tập các nghệ nhân, diễn viên là người đồng bào Co, Ca Dong tại các xã Trà Kót, Trà Bui… tham gia trình diễn tại liên hoan. Chúng tôi cũng tính đến phương án dự phòng cho tình huống nếu diễn viên không may mắc Covid-19 không thể tham gia trình diễn”.

Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên nhằm phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, khẳng định niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thông qua liên hoan góp phần giữ gìn và tôn vinh các giá trị, bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên và đại diện một số dân tộc anh em trên toàn quốc.