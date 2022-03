Đình Hội An được xếp hạng di tích cấp tỉnh

(QNO) - Chiều nay 26.3, UBND TP.Hội An tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình Hội An.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình Hội An cho chính quyền địa phương. Ảnh: Q.T

Đình Hội An (số 27 đường Lê Lợi) là ngôi đình của làng/xã Hội An, dân gian quen gọi là đình Ông Voi, đình Làng Hội. Đình được xây dựng vào thế kỷ XVIII, đến năm Thành Thái thứ 17 (1905) do ảnh hưởng mở đường nên đình được dời sang vị trí hiện nay.

Năm 1942, phần tiền đường được xây thêm hình thành bố cục ngôi đình hoàn chỉnh và giữ ổn định cho đến nay. Hệ thống thờ tự tại đình đặc sắc so với các đình làng/xã khác, ngoài vị chủ thần Đại Càn còn có một số vị thần bảo hộ mang yếu tố truyền thống đa ngành nghề, vùng miền.

Bố cục, kết cấu kiến trúc đình độc đáo, vừa mang yếu tố truyền thống đình làng/xã người Việt vùng nông thôn, vừa có sắc thái mới do sự chi phối yếu tố kiến trúc phố thị gắn với hoạt động thương nghiệp - ngoại thương của cư dân làng/xã Hội An.

Đình Hội An. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, thời gian qua chính quyền địa phương tích cực triển khai dự án di dời trường mầm non khỏi khuôn viên đình Hội An để trả lại nguyên trạng cho di tích này. Việc đình Hội An được công nhận di tích cấp tỉnh sẽ giúp di tích phát huy giá trị, trở thành điểm tham quan du lịch văn hóa - lịch sử trong thời gian tới.