Học sinh Bắc Trà My tái hiện lễ hội tết mùa

(QNO) - Ngày 18/4, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa (Bắc Trà My) tổ chức chương trình biểu diễn cồng chiêng và tái hiện lễ hội tết mùa.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa tái hiện lễ hội tết mùa. Ảnh: TÚ VÂN

Hơn 300 học sinh tham gia hoạt động trình diễn sắc phục truyền thống của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn Bắc Trà My; tái hiện lễ cúng tết mùa của đồng bào Ca Dong, Co. Sau mỗi vụ mùa, đồng bào vùng cao Bắc Trà My lại tổ chức lễ cúng tạ ơn các vị thần linh đã phù hộ mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt; cây bắp trên nương không bị thú rừng phá phách, rẫy lúa sau làng đơm bông, trĩu hạt.

Tại lễ cúng tết mùa, già làng Ca Dong, Co cùng con cháu đánh lên những tiếng chiêng vang vọng khắp núi rừng, cầu mong bản làng ngày càng trù phú, nhà nhà con cháu khỏe mạnh, ấm no; cầu cho dân làng luôn đoàn kết, thương yêu nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn do thiên tai, dịch bệnh...

Đây là hoạt động ngoại khóa thường niên của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa. Qua đó, góp phần rất lớn trong công tác giáo dục, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương.