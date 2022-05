Hội An phê duyệt dự án Bảo tàng con đường hương liệu, thổ sản Hội An - Quảng Nam

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Bảo tàng con đường hương liệu, thổ sản Hội An - Quảng Nam” tại nhà số 57 đường Trần Phú, phường Minh An với tổng diện tích 448,4m2.

Ngôi nhà số 57 đường Trần Phú sẽ được tu bổ tôn tạo để thành lập Bảo tàng con đường hương liệu, thổ sản Hội An - Quảng Nam. Ảnh: P.S

Nội dung đầu tư bao gồm sửa chữa, cải tạo ngôi nhà thành không gian trưng bày; sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật; phục chế hiện vật và trưng bày; đầu tư các thiết bị phục vụ quản lý như hệ thống camera, phòng cháy chữa cháy, âm thanh, wi-fi; đầu tư thiết bị trải nghiệm thực tế ảo. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 3 tỷ đồng.

Bảo tàng con đường hương liệu, thổ sản Hội An - Quảng Nam sẽ là địa chỉ giới thiệu vai trò, vị trí của Hội An trong con đường hương liệu, thổ sản Quảng Nam, qua đó minh chứng thêm về các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể nổi bật của phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới. Đồng thời, tạo điểm tham quan, trải nghiệm, thưởng thức, kết nối trao đổi các sản phẩm văn hóa tại bảo tàng với du khách và các cá nhân, đơn vị, cơ sở có nhu cầu.