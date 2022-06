Hội An tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, tôn vinh giá trị nghề truyền thống

(QNO) - Theo kế hoạch của UBND TP.Hội An, từ ngày 15.7 đến 17.7, thành phố sẽ tổ chức sự kiện “Nét hoa nghề Hội An”.

TP.Hội An sẽ tổ chức lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề trồng rau Trà Quế. Ảnh: PHAN SƠN

Đây là sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 đồng thời giới thiệu quá trình sản xuất, chế tác các sản phẩm từ nghề, làng nghề truyền thống; tôn vinh các giá trị nghiên cứu, sáng tạo, truyền nghề của các nghệ nhân tại Hội An.

Theo đó, cùng với chương trình khai mạc và bế mạc, sự kiện sẽ có các hoạt động như trưng bày, giới thiệu và trình nghề Hội An, chợ phiên làng nghề, trải nghiệm ẩm thực; giới thiệu thông tin du lịch và nghề truyền thống từ các địa phương có giao lưu, kết nghĩa với TP.Hội An; tọa đàm “Định hướng phát triển nghề truyền thống, văn nghệ dân gian hướng đến thành phố sáng tạo"; giao lưu nghệ thuật truyền thống vùng miền…

Bên cạnh đó, tại các làng nghề, nhiều hoạt động cũng sẽ được tổ chức như Lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề trồng rau Trà Quế; ẩm thực “Hương xanh Trà Quế”, Ngày hội thiếu nhi với nghề gốm truyền thống.

Sự kiện “Nét hoa nghề Hội An” cũng là dịp để giới thiệu các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và con người Hội An, góp phần bảo tồn và phát huy nghề truyền thống và làng nghề truyền thống Hội An. Đây cũng là hoạt động liên quan đến việc thúc đẩy xây dựng hồ sơ "Hội An - Thành phố sáng tạo" trong thời gian đến.