Khai mạc Ngày hội Văn hóa - thể thao và du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX

(QNO) - Tối nay 17/8, tại sân vận động Khu Liên hợp thể thao huyện Phước Sơn, Ngày hội Văn hóa - thể thao và du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX năm 2023 đã chính thức khai mạc.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia trình diễn của 200 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam và huyện Phước Sơn. Ảnh: H.Đ.G

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Lương Văn Đức - Ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc Quốc hội, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban ngành và cùng đông đảo vận động viên, nghệ nhân, diễn viên của 9 huyện miền núi, du khách và người dân địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng nhiều đại biểu và đông đảo người dân tham dự lễ khai mạc. Ảnh: H.Đ.G

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho hay, qua các lần tổ chức, ngày hội văn hóa - thể thao và du lịch đã trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc.

“Đây là dịp để giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc 9 huyện miền núi đến với cả nước và bạn bè quốc tế. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo động lực để thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội các địa phương miền núi nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu khai mạc. Ảnh: H.Đ.Q

Ngày hội cũng giúp các địa phương có cơ hội quảng bá, giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch, những món ăn truyền thống, trò chơi dân gian... góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn các huyện miền núi. Đồng thời phát hiện bồi dưỡng nghệ nhân, diễn viên, vận động viên ở các lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể thao, chuẩn bị lực lượng tham gia các sự kiện quy mô khu vực và toàn quốc.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu khai mạc

Your browser does not support the video tag.

Chào mừng các đại biểu, vận động viên, nghệ nhân, diễn viên và đông đảo du khách, người dân đến tham gia ngày hội, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn khẳng định đây là cơ hội tốt để đồng bào Bhnoong nói riêng và nhân dân trên địa bàn huyện Phước Sơn nói chung giao lưu, chia sẻ những giá trị văn hóa tiêu biểu, thành quả đạt được trong lao động, sản xuất và thi tài, trình diễn kỹ năng, kỹ thuật các môn thể thao quần chúng và chuyên môn nghiệp vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao cờ cho đại diện đơn vị đăng cai tổ chức ngày hội. Ảnh: H.Đ.Q

“Với tất cả sự chân thành và khát vọng vun đắp tình đoàn kết, phát triển về mọi mặt trong đời sống xã hội, đồng bào Phước Sơn luôn mong muốn được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng từ đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh để làm giàu hơn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, để văn hóa phát huy thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Phước Sơn giàu mạnh trong tương lai”, ông Lê Quang Trung phát biểu.

Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Sắc màu văn hóa vùng Tây Quảng Nam - Khát vọng phát triển” được dàn dựng công phu, hoành tráng đã giới thiệu bức tranh đa màu sắc thể hiện những nét văn hóa truyền thống độc đáo, giàu bản sắc, những phong tục tập quán, lối sống sinh hoạt hàng ngày của người dân miền núi.

Lãnh đạo tỉnh trao cờ cho các đơn vị tham gia. Ảnh: H.Đ.G

Bằng lối trình diễn hiện đại, lồng ghép âm nhạc, sân khấu hóa vũ điệu truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, các tiết mục đã tái hiện phong tục, lễ hội, đời sống của người miền núi, thể hiện khát vọng bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo, mang đậm bản sắc của các dân tộc anh em trên địa bàn Quảng Nam.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa miền núi Quảng Nam”, ngày hội diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 21/8 tại huyện Phước Sơn, với sự tham gia của hơn 1.300 vận động viên, nghệ nhân, diễn viên 9 huyện miền núi cùng hơn 1.000 đại biểu, du khách và người dân địa phương.

Hàng nghìn bà con các huyện miền núi cùng tề tựu trong ngày hội. Ảnh: H.Đ.Q

Trong khuôn khổ ngày hội, có 6 hoạt động về văn hóa - nghệ thuật, 9 hoạt động thể thao quần chúng, 2 hoạt động thể thao quân sự, công an 2 hoạt động thể thao công an nhân dân, 2 hoạt động về du lịch được tổ chức. Ngoài ra còn có các hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, triển lãm ảnh về văn hóa, con người, giới thiệu ẩm thực của đồng bào các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Nam, tổ chức famtrip và tọa đàm phát triển du lịch miền núi...

Chương trình tổng kết, bế mạc ngày hội sẽ được tổ chức vào chiều ngày 21/8 sắp đến.



Các tiết mục trình diễn mang nhiều sắc màu của miền núi. Ảnh: H.Đ.G



Một phần trong nghi thức đấu chiêng được sân khấu hóa. Ảnh: H.Đ.G

Những hình ảnh về miền núi được trình chiếu tạo thêm nhiều ấn tượng cho chương trình nghệ thuật. Ảnh: H.Đ.G

Chương trình nghệ thuật sử dụng nhiều chất liệu từ văn hóa các dân tộc miền núi Quảng Nam. Ảnh: H.Đ.G

Chương trình nghệ thuật được kỳ vọng sẽ quảng bá nhiều nét đẹp văn hóa của vùng cao. Ảnh: H.Đ.G

Hình ảnh cách điệu của áo vỏ cây truyền thống của đồng bào thiểu số ở Quảng Nam hiện diện trong tiết mục trình diễn. Ảnh: H.Đ.G

Nhiều diễn viên nhí cũng góp mặt trong đêm hội. Ảnh: H.Đ.G

Nghệ thuật trình chiếu ánh sáng tạo nhiều hiệu ứng đẹp cho đêm khai mạc. Ảnh: H.Đ.G

[VIDEO] - Ấn tượng chương trình nghệ thuật đêm khai mạc