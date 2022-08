(QNO) - Tối 26.8, tại Vườn tượng An Hội (TP.Hội An) diễn ra lễ khai mạc sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 18 năm 2022.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 18. Ảnh: Q.T

Tham dự lễ khai mạc có các ông Yakabe Yoshinori - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng; Watanabe Shige - Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

“Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” là sự kiện thường niên được UBND TP.Hội An phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và các tổ chức, địa phương của Nhật Bản tổ chức từ năm 2003 đến nay.

Trải qua 17 lần tổ chức, sự kiện đã trở thành một điểm hẹn văn hóa ấn tượng, nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo người dân và du khách khi đến với Hội An vào những ngày cuối tháng 8 hằng năm.

Năm nay, sự kiện tiếp tục được tổ chức trở lại sau 2 năm bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19 và là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Đây cũng là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023).

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc thắm tình Việt - Nhật tại lễ khai mạc. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - ông Watanabe Shige cho biết, Hội An là địa điểm ghi dấu mối giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao Nhật Bản và Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, giao lưu giữa Hội An và Nhật Bản đã trải qua hơn 400 năm lịch sử.

“Chắc hẳn nhiều quý vị có mặt tại đây đã biết đến câu chuyện về Araki Sotaro - thương nhân giao thương bằng Châu Ấn thuyền vào thế kỷ 17 và Công nữ Ngọc Hoa thời chúa Nguyễn. Dù đã trải qua 400 năm nhưng cho đến nay, câu chuyện này vẫn được nhắc tới trong sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” và trong một phân cảnh của lễ hội “Nagasaki Kunchi” ở Nhật Bản được tái hiện 7 năm một lần.

Năm 2023, Nhật Bản và Việt Nam sẽ chào đón một dấu mốc lớn, đó là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước. Nhân dịp này, tôi muốn giới thiệu tới quý vị dự án opera “Công nữ Anio” - một trong những điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm sắp tới.

Đây là vở opera hoàn toàn mới có nội dung dựa trên câu chuyện về Araki Sotaro và Công nữ Ngọc Hoa. Vở opera này đang trong quá trình chuẩn bị và dự kiến công diễn lần đầu tiên vào tháng 9.2023 - cũng là tháng có ngày kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản” - ông Watanabe Shige nói.

Chương trình dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Q.T

Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật của TP.Hội An và đặc biệt là sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Noo Phước Thịnh, ca sĩ - Đại sứ thiện chí “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” Ueno Yuuka, ca sĩ Nakatani Akari - và cũng là diễn viên đóng trong bộ phim “Em và Trịnh”.

Chương trình cũng dành phút mặc niệm tưởng nhớ cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe qua đời vào tháng 7 vừa qua. Cựu Thủ tướng Shinzo Abe từng đến Hội An vào năm 2017 để chứng kiến lễ khai trương Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại Việt Nam.

Sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 18 sẽ bế mạc vào ngày 28.8.