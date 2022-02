(QNO) - Ngày 12.2, tại làng Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, Duy Xuyên) diễn ra lễ hội Bà Chiêm Sơn.

Đại diện chính quyền địa phương và người dân dự khai mạc lễ hội Bà Chiêm Sơn. Ảnh: T.N

Nghi thức dâng hương. Ảnh: T.N

Lễ tế truyền thống. Ảnh: T.N

Dân làng Chiêm Sơn cầu mong Bà phò trợ ấm no, hạnh phúc. Ảnh: T.N

Du khách thập phương đến dâng hương Bà. Ảnh: T.N

Thôn Chiêm Sơn (Duy Trinh, Duy Xuyên) phát thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: T.N

Tặng quà động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.N

Theo nhiều tài liệu lưu truyền, ngày xưa, trong một khu rừng nhỏ, dân làng Chiêm Sơn (tổng Mậu Hòa) phát hiện ra một pho tượng đá. Pho tượng càng ngày càng nặng một cách kỳ lạ. Sức trai làng không ai bê nổi.Vào một đêm trăng sáng, 8 người chăn trâu ở làng Chiêm Sơn quyết định mang “Bà Đá” về làng mình, nhưng vừa đi qua ngọn đồi Chiêm Sơn thì bỗng nhiên dây thừng khiêng bị đứt. “Bà Đá” rơi xuống bám chặt vào đất không thể nâng lên được. Mọi người quyết định lập dinh để thỉnh Bà vào thờ.Từ đó, dân làng Chiêm Sơn trở nên yên bình. Mọi tai ương, hạn hán, dịch bệnh đều có Bà Chiêm Sơn che chở. Vì vậy, hàng năm, người dân đều tổ chức lễ hội tưởng nhớ công đức của Bà và mong muốn Bà phò hộ, chở che cho dân làng.Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không tổ chức phần hội, dân làng chỉ tổ chức phần lễ cúng tế theo nghi thức truyền thống.Lễ vật cúng tế do dân làng sắm sửa gồm cơm, thịt heo và trái cây. Ngoài các lễ vật ấy, bắt buộc phải có 1 con cua, một nhánh tỏi, một cây cải và 1 con chồn, còn người dân nào có lòng thành thì dâng cúng một đĩa xôi và 1 con gà luộc. Sau lễ tế, toàn bộ lễ vật được cúng tế đều trả lại cho dân trong làng và bắt buộc phải dùng hết trong ngày.Lễ hội Bà Chiêm Sơn trở thành nét đẹp văn hóa in sâu trong tâm thức, trong nếp nghĩ của người dân. Đồng thời, gửi gắm những ước vọng về một năm mới an lành, yên bình, hạnh phúc.Dịp này, thôn Chiêm Sơn (Duy Trinh, Duy Xuyên) tổ chức phát thưởng cho những em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tặng quà động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự chuẩn bị lên đường nhập ngũ.