Lễ hội Tết Nguyên tiêu Hội An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(QNO) - Ngày 2/2, Bộ VH-TT&DL ban hành Quyết định số 147 công nhận Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu Hội An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Người dân và du khách tập trung về Hội An thắp nhang cầu may mắn dịp Tết Nguyên tiêu. Ảnh: Q.H - B.T

Theo UBND TP.Hội An, Nguyên tiêu còn gọi là Tết Thượng nguyên, vì nguyên tiêu đứng đầu trong Tam nguyên: Thượng nguyên - rằm tháng giêng; Trung nguyên - rằm tháng bảy; Hạ nguyên - rằm tháng mười. Theo quan niệm dân gian, Tết Thượng nguyên là ngày Thiên quan Tứ phước, ngày các quan trời ban bố phước lành cho khắp cả nhân gian. Do vậy phải tổ chức cúng tế cầu an, cầu phước, đồng thời mở hội vui chơi để chuẩn bị bước vào công việc của năm mới với ước vọng vạn sự như ý.

Ở Hội An, vào dịp Nguyên tiêu các đình làng, chùa chiền và hội quán đều tổ chức cúng tế long trọng, giăng đèn kết hoa rực rỡ, không khí chuẩn bị nhộn nhịp vui tươi chẳng khác gì những ngày giáp tết.

Tết Nguyên tiêu tuy có nhiều quan niệm khác nhau, nhưng có cùng một đặc điểm chung đó là nhân ngày rằm đầu tiên của một năm, người ta bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với chư Phật, chư thần, các vị tiền nhân... cầu mong cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đồng thời thời tổ chức lễ hội mừng xuân để chuẩn bị bước vào một năm làm ăn mới.