Nghiệm thu đề tài khảo sát tình hình sử dụng tiếng Co ở Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 10.8, Sở Khoa học - công nghệ tổ chức họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Khảo sát tình hình sử dụng tiếng Co ở Quảng Nam - Nghiên cứu biên soạn từ điển Việt - Co, Co - Việt".

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Khảo sát tình hình sử dụng tiếng Co ở Quảng Nam - Nghiên cứu biên soạn từ điển Việt - Co, Co - Việt". Ảnh: A.N

Theo ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ, đề tài "Khảo sát tình hình sử dụng tiếng Co ở Quảng Nam - Nghiên cứu biên soạn từ điển Việt - Co, Co - Việt" do Sở Khoa học - công nghệ làm cơ quan chủ quản; Viện Từ điển học và bách khoa toàn thư Việt Nam (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) chủ trì được thực hiện từ tháng 1.2019, hoàn thành tháng 5.2022 nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học, bảo tồn và phát triển tiếng Co ở Quảng Nam.

Thông qua nội dung khảo sát, tìm hiểu và đánh giá tình hình thực tế sử dụng tiếng Co ở Quảng Nam, đề tài nhằm đề xuất những phương án bảo tồn, phát triển và sử dụng tích cực tiếng Co trong hoàn cảnh thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh. Đồng thời sưu tập tư liệu thực tế tại địa phương, hướng đến biên soạn cuốn từ điển Việt - Co, Co - Việt.

PGS-TS. Tạ Văn Thông (Viện Từ điển học và bách khoa toàn thư Việt Nam) - chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài. Ảnh: A.N

Với 12 chuyên đề được nghiên cứu, sưu tầm, các nhà khoa học đã đánh giá đầy đủ thực trạng, tình hình sử dụng tiếng nói và chữ viết Co hiện nay, nhất là trong hệ thống giáo dục và đời sống văn hóa của đồng bào địa phương, để có những đề xuất phương án bảo tồn và phát triển trong thời gian tới.

Trước đó, vào năm 2014, Quảng Nam cũng đã nghiệm thu đề tài khoa học "Nghiên cứu hoàn chỉnh bộ chữ dân tộc Co, biên soạn sách dạy và học tiếng Co" do Sở Khoa học - công nghệ phối hợp Viện Từ điển học và bách khoa toàn thư Việt Nam thực hiện.