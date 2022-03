Nhật Bản cử chuyên gia hỗ trợ Hội An trùng tu Chùa Cầu

(QNO) - Chiều nay 26.3, UBND TP.Hội An và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức lễ ký kết cử chuyên gia Nhật Bản tư vấn về dự án tu bổ di tích Chùa Cầu.

Lãnh đạo JICA Việt Nam và UBND TP.Hội An ký kết hợp tác. Ảnh: Q.T

Tham dự lễ ký kết có ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương. Về phía tỉnh Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Theo biên bản thỏa thuận được ký kết, JICA sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho phía Hội An thông qua việc cử các chuyên gia đến Hội An trong quá trình thực hiện trùng tu Chùa Cầu. Các chuyên gia sẽ do phía JICA lựa chọn dựa theo yêu cầu của TP.Hội An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, với tính chất đặc biệt là biểu trưng di sản văn hóa Hội An, biểu tượng cho tình hữu nghị lâu đời Việt - Nhật nên việc tu bổ di tích này đòi hỏi sự thận trọng, kỹ lưỡng, do đó rất cần sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước, nhất là kinh nghiệm của các chuyên gia Nhật Bản.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản, hy vọng giá trị của di tích Chùa Cầu sẽ được bảo tồn một cách chân xác, đảm bảo độ bền vững cao nhất.

Ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện JICA Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Q.T

Ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện JICA Việt Nam chia sẻ, năm 2023 là năm kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Do đó, chúng tôi hy vọng Chùa Cầu sẽ được tu bổ thành công để tiếp tục thu hút nhiều du khách hơn, gắn kết thêm tình hữu nghị của hai nước.

Tặng sách về Chùa Cầu đến các đại biểu tham dự lễ ký kết. Ảnh: Q.T

Trước khi Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999, JICA đã cử 5 chuyên gia hỗ trợ Hội An kỹ thuật về bảo tồn và tu bổ công trình kiến trúc truyền thống. Từ năm 2003 đến nay, JICA đã cử 11 tình nguyện viên Nhật Bản tới làm việc tại Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An.

Chùa Cầu (Hội An). Ảnh: Q.T

Mới đây, dự án tu bổ di tích Chùa Cầu vừa được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 20,3 tỷ đồng.