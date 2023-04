Nhiều hoạt động diễn ra tại Ngày hội văn hóa Bh'noong huyện Phước Sơn

Lễ hội quế Trà My sẽ được tổ chức vào tháng 7/2023

DIỄM LỆ | 28/04/2023 - 19:13

(QNO) - Theo UBND huyện Bắc Trà My, lễ hội quế Trà My sẽ được tổ chức vào 2 ngày 5 và 6/7/2023 tại Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.