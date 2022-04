Nhiều hoạt động trong “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam”

Từ ngày 22 đến 23.4, tại vườn tượng An Hội, UBND tỉnh và UBND TP.Hội An sẽ phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” - Hội An năm 2022.

Mặc trang phục truyền thống Hanbok Hàn Quốc. Ảnh: MỸ LỆ

Đến với Hội An dịp này, nhân dân và du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động giao lưu mang đậm văn hóa xứ kim chi cùng với nhiều sản phẩm văn hóa thuần Việt mang đậm chất Hội An như: làm đồ thủ công, khám phá du lịch, văn hóa và mặc trang phục truyền thống Hanbok Hàn Quốc; các hoạt động dán lồng đèn, trò chơi dân gian, vẽ mặt nạ thời gian, quảng bá du lịch Hội An; xem trình diễn áo dài truyền thống của Việt Nam và trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc; các câu lạc bộ Taekwondo trong và ngoài tỉnh giao lưu, các nhóm nhảy đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố biểu diễn tiết mục nhảy KPOP...

Dịp này, du khách có thể thưởng thức ẩm thực Việt - Hàn, vào tham quan không gian tổ chức “Chợ phiên Hội An” trưng bày các sản phẩm hàng lưu niệm, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, sản phẩm handmade.

Đặc biệt, vào lúc 10 giờ ngày 22.4.2022, tại vườn tượng An Hội, sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” - Hội An năm 2022 sẽ chính thức khai mạc, hứa hẹn là hoạt động sôi động và cuốn hút du khách.