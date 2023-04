Ra mắt không gian tinh hoa Trà Việt tại Hội An

(QNO) - Tối 22/4, tại đình Hội An (27 Lê Lợi) các cơ quan chức năng của TP.Hội An phối hợp với Công ty TNHH Thảo Bách Việt tổ chức lễ ra mắt không gian tinh hoa Trà Việt.

Chuẩn bị lễ dâng trà. Ảnh: Q.T

Tại lễ ra mắt, ban tổ chức đã tiến hành lễ dâng trà, thực hiện nghi thức tiếp đón trà ngoại giao; bên cạnh đó là nghi thức mời trà, thưởng trà. Thưởng trà là một nghệ thuật, tổng hòa được sự tinh tế, tao nhã trong từng thao tác. Người Á Đông thường quan niệm rằng thưởng trà chính là đang đào sâu văn hóa để tìm đến sự tĩnh tại và bình yên trong tâm hồn.

Trong lịch sử, Quảng Nam từng là trung tâm kinh tế lớn của khu vực với thương cảng Hội An là cửa ngõ xuất khẩu, trung chuyển hàng hóa lớn bậc nhất xứ Đàng Trong.

Đại biểu, quan khách thưởng trà tại lễ ra mắt. Ảnh: Q.T

Theo tư liệu, vào thời kỳ phát triển phồn thịnh của thương cảng Hội An, nhiều loại danh trà nổi tiếng được đưa từ Trung Quốc, Nhật Bản cùng nhiều địa phương trong tỉnh, trên cả nước đã được đưa đến Hội An để tiêu thụ. Không chỉ diễn ra hoạt động thu mua, buôn bán trà, ở Hội An những năm 1930 còn có xưởng sao chế chè De Robe.

Rất nhiều gia đình ở Hội An có thói quen uống chè tươi. Không gian thưởng trà trong nhà cổ thường được bày ở gian tiếp khách hay tại khu vực sân trời trong ngôi nhà (hay còn gọi là giếng trời).

Thưởng trà là một nghệ thuật, tổng hòa được sự tinh tế, tao nhã trong từng thao tác. Ảnh: Q.T

Việc ra mắt không gian tinh hoa Trà Việt và thực hành nghi thức lễ dâng trà, trà ngoại giao, trà lễ hội tại Hội An lần này là kết tinh của quá trình xây dựng, bảo tồn và phát triển văn hóa Trà Việt, văn hóa trà tại phố cổ Hội An qua nhiều năm. Dịp này, tại đình Hội An cũng diễn ra buổi hòa nhạc guitar cổ điển để phục vụ du khách và cộng đồng.