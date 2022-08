Sắc màu giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản

Khai mạc sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" lần thứ 18

QUỐC TUẤN - MINH HẢI | 26/08/2022 - 23:00

(QNO) - Tối 26.8, tại Vườn tượng An Hội (TP.Hội An) diễn ra lễ khai mạc sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 18 năm 2022.