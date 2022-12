Thách thức bảo tồn di sản ở Hội An

Kiến trúc nhà cổ bị thay đổi cho phù hợp với công năng sử dụng. Chưa kể, các thách thức về nguyên liệu trùng tu, nhiều công trình, đất trống bỏ hoang... là những khó khăn trong công tác quản lý, bảo tồn di tích tại Hội An.

Nhân kỷ niệm 23 năm Ngày đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4/12), những thách thức về công tác bảo tồn đô thị cổ lần nữa được nhận diện bởi các chủ nhân di tích trong cuộc gặp mặt, trao đổi về công tác quản lý, bảo tồn di sản.

Biến dạng nhà cổ

Hội An hiện có 1.432 di tích, trong đó có 28 di tích cấp quốc gia, 46 di tích cấp tỉnh và 1.358 di tích nằm trong danh mục bảo vệ. Tuy nhiên, không gian truyền thống nhà cổ có những thay đổi và không còn cổ kính đặc trưng như xưa là thực trạng hiện nay của các di tích nhà ở.

Cần giữ gìn “bảo tàng sống”

Đặt vấn đề cần giữ gìn các dấu vết kiến trúc bên cạnh giềng mối sinh hoạt, nếp sống thường nhật mới có thể giữ lại phần “hồn” của cả một quần thể di sản Hội An, theo ông Nguyễn Chí Trung - Chủ tịch Hội Khoa học - lịch sử TP.Hội An, giá trị nổi bật toàn cầu của Hội An là giá trị văn hóa phi vật thể, hay nói cách khác là “bảo tàng sống”, con người vẫn sống cuộc sống đời thường trong lòng phố cổ. Nhưng với sự thay đổi như hiện nay, tất nhiên đã ảnh hưởng rất lớn.

“Khi con người thay đổi thì văn hóa phi vật thể bao gồm sinh hoạt, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, nếp gia phong, tình làng nghĩa xóm cũng bị thay đổi, mất đi nhiều. Chắc chắn, chính quyền và các ngành chuyên môn phải đặt vấn đề này trong tương lai để phát triển bền vững” - ông Trung nói. (QUỐC HẢI)