Thắm tình Hội An - Nhật Bản

Sau hai năm tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản sắp trở lại với nhiều hoạt động đặc sắc nhằm tiếp tục vun đắp, lan tỏa mối quan hệ hữu nghị này.

Ngoại trừ hai năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản được duy trì định kỳ suốt từ năm 2003 đến nay. Ảnh: P.Q

Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 18 - năm 2022 diễn ra từ ngày 26 - 28.8 tại TP.Hội An nằm trong chuỗi sự kiện Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, ngoại trừ hai năm 2020 và 2021 bị ảnh hưởng dịch Covid-19 không thể tổ chức thì sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản đã được duy trì định kỳ từ năm 2003 đến nay, đánh dấu mối quan hệ bang giao bền chặt giữa Hội An với các địa phương Nhật Bản.

Sau hai năm trầm lắng, sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản 2022 sẽ trở lại với nhiều hoạt động đặc sắc. Có thể kể đến lễ khai trương nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản, tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, giới thiệu sách Chùa Cầu, giới thiệu văn hóa và thông tin du lịch Nhật Bản, đua ghe ngang “Hội An - Nhật Bản và du khách”, cuộc thi cosplay (hóa thân thành nhân vật nổi tiếng trong truyện tranh hoặc phim ảnh)…

Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia với chủ đề “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh”, tại sự kiện cũng có một số không gian, hoạt động thân thiện với môi trường như: chợ phiên Hội An, góc “chuyển động xanh”, vẽ tranh thiếu nhi Hội An với văn hóa Nhật Bản.

Điểm nhấn trong sự kiện lần này là khai trương nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản. Đây là không gian trưng bày mối giao lưu gắn kết, kết nghĩa giữa tỉnh Quảng Nam, TP.Hội An với tỉnh Nagasaki từ thế kỷ 17 đến hiện tại.

Tái hiện mối quan hệ giao thương giữa hai địa phương, mối tình sâu đậm giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro. Tại đây cũng bố trí các hoạt động như không gian trình diễn và thưởng thức trà đạo Nhật Bản, gấp giấy Origami, làm búp bê thời tiết... Hàng tuần, điểm đến này sẽ tổ chức dạy hát tiếng Nhật vào tối thứ Bảy, chiếu phim về Nhật Bản vào tối Chủ nhật.

Theo Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An, nhân dịp khai trương nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản, địa điểm này sẽ được bổ sung vào tuyến tham quan “dấu xưa Nhật Bản” từ ngày 26.8 để làm phong phú, trọn vẹn hơn các không gian, sản phẩm du lịch có dấu ấn Nhật Bản.

Trước đó, tour tham quan “dấu xưa Nhật Bản” đã hình thành từ năm 2012 với hành trình qua các địa danh như đình Cẩm Phô, Chùa Cầu, tuyến đường Công nữ Ngọc Hoa, cây lộc vừng tại công viên Kazik, Bảo tàng Gốm sứ mậu dịch, mộ cổ thương nhân Nhật Bản (gần làng rau Trà Quế)…