Tiếp nhận hiện vật và khai trương Phòng trưng bày "Gốm Chu Đậu – cổ vật từ lòng biển"

(QNO) - Ngày 23/11/2022, tại Bảo tàng Hội An (10B Trần Hưng Đạo, TP.Hội An) đã khai trương Phòng trưng bày “Gốm Chu Đậu – cổ vật từ lòng biển” và lễ tiếp nhận hiện vật.

Đại diện Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản Văn hóa Hội An cho biết vừa qua, Bảo tàng tỉnh Quảng Nam đã chuyển giao 103 hiện vật gốm Chu Đậu được khai quật từ di tích tàu đắm cổ ở Cù Lao Chàm đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam về Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản Văn hóa Hội An nhằm bảo quản và phát huy lâu dài.

Ngay sau khi tiếp nhận số hiện vật trên, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản Văn hóa Hội An đã triển khai ngay việc xây dựng hồ sơ hiện vật cũng như các thủ tục liên quan. Bên cạnh đó, trung tâm đã tuyển chọn những hiện vật tiêu biểu để thiết lập phòng trưng bày chuyên đề “Gốm Chu Đậu - cổ vật từ lòng biển Cù Lao Chàm”. Đến nay, phòng trưng bày chuyên đề với hơn 100 hiện vật tiêu biểu nhất lần đầu tiên được lựa chọn để giới thiệu đến công chúng.

Hầu hết số cổ vật gốm Chu Đậu được khai quật từ di tích con tàu đắm Cù Lao Chàm đưa vào trưng bày giới thiệu tại phòng trưng bày này có niên đại vào thế kỷ XV, thuộc nhiều chủng loại chén, bát, đĩa, hộp hũ, bình, tước… có phương pháp và kỹ thuật chế tác đã đạt đến trình độ cao, được chuốt bằng bàn xoay, sau đó được trang trí và tráng men. Các hiện vật được trang trí chủ yếu bằng các hình thức vẽ, khắc, đắp nổi kết hợp chạm thủng, được tráng hoặc trang trí nhiều loại men khác nhau, phổ biến là các loại men trắng, hoa lam, men ngọc, xanh lục, vàng nhạt, men rạn và men tam thái. Những họa tiết, hoa văn chủ yếu trên dòng gốm này được thể hiện tinh tế, mềm mại, cân đối, hài hòa với các đồ án trang trí về các loại hoa sen, cúc, đào; cây cỏ, chim, cá; cảnh thiên nhiên, làng quê dân dã; hoạt động thường nhật của con người... tất cả đều thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Phòng trưng bày “Gốm Chu Đậu – cổ vật từ lòng biển” với các hiện vật gốm sứ được khai quật từ con tàu đắm cổ tại vùng biển Cù Lao Chàm được trưng bày tại đây giúp công chúng hình dung được sự phát triển mạnh mẽ của đồ gốm Việt Nam trên con đường mậu dịch quốc tế, cũng như vai trò vị trí Cù Lao Chàm - Hội An trên tuyến đường hàng hải quốc tế trong nhiều thế kỷ trước.

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản Văn hóa Hội An hi vọng phòng trưng bày chuyên đề về dòng gốm Chu Đậu được khai quật tại vùng biển Cù Lao Chàm, Hội An sẽ tạo thêm sức hấp dẫn, góp phần thu hút người địa phương cũng như du khách trong nước, quốc tế đến với Bảo tàng Hội An trong thời gian đến.