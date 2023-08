Tổ chức lễ vía Quan Thánh Đế Quân tại di tích Quan Công miếu

(QNO) - Ngày 9 và 10/8 (nhằm 23 và 24/6 âm lịch), tại di tích Quan Công miếu (Hội An) diễn ra lễ vía Quan Thánh Đế Quân với sự tham gia của đông đảo cộng đồng và du khách.

Đoàn lân sư rồng diễu hành tiến về di tích Quan Công miếu. Ảnh: K.T.H

Từ sáng sớm ngày lễ chính, đoàn lân sư rồng cùng cộng đồng diễu hành qua các con phố để tiến về di tích Quan Công miếu (số 24 đường Trần Phú) thực hiện nghi thức cúng, lễ theo đúng truyền thống. Không chỉ cộng đồng tham gia lễ viếng, du khách trong và ngoài nước cũng đến tham quan, dâng hương.

Hằng năm lễ vía Quan Công ở Quan Công miếu (dân gian thường gọi là Chùa Ông) luôn được duy trì tổ chức bởi mang ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc đối với người dân Hội An. Đây là một vị Thánh Đế Quan Công trung liệt nghĩa khí, tiết liệt oai phong, căm ghét gian tà, có công giúp nước cứu dân, bảo hộ sự bình an cho dân chúng.

Khi Hội An đang trong quá trình gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO, lễ vía Quan Thánh Đế Quân đã thể hiện được tính tiếp biến văn hóa, vận dụng sáng tạo trong đời sống của người Hội An; đồng thời minh chứng rõ tính giao thương quốc tế, các giá trị văn hóa mở của vùng đất Hội An xưa và nay.