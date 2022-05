Tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Quốc tế bảo tàng 18.5

(QNO) - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18.5, Bảo tàng Quảng Nam tổ chức chương trình trải nghiệm "Bảo tàng, gốm và em" trong hai ngày ngày 18 - 19.5.

Đến Bảo tàng Quảng Nam trong thời gian này, du khách và học sinh được tham gia chương trình trải nghiệm các hoạt động như tham quan giới thiệu trưng bày bảo tàng, làm gốm cùng nghệ nhân làng gốm Thanh Hà, Hội An...

Học sinh trải nghiệm làm gốm tại Bảo tàng Quảng Nam sáng 18.5. Ảnh: QUỲNH THÊM

Hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, trải nghiệm thực tế về làng nghề truyền thống nhằm giới thiệu đến các em học sinh, thu hút khách tham quan, nhân dân trên địa bàn đến với Bảo tàng Quảng Nam, từng bước đưa Bảo tàng Quảng Nam trở thành điểm du lịch trên địa bàn TP.Tam Kỳ nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. Chương trình dự kiến sẽ đón và phục vụ hơn 700 lượt khách.

Gần đây, các trường học ở Quảng Nam thường xuyên tổ chức cho học sinh tham quan và học tập tại Bảo tàng Quảng Nam. Ngoài ra, sinh viên ngành Việt Nam học Trường Đại học Quảng Nam cũng tham quan, học tập và thực hành môn học Nghiệp vụ hướng dẫn tại đây.

* Hưởng ứng Ngày Quốc tế bảo tàng 18.5, Bảo tàng Hội An (TP.Hội An) tổ chức một số hoạt động tham quan và trải nghiệm văn hóa tại các bảo tàng dành cho du khách và học sinh.

Học sinh mầm non tham gia khám phá các giá trị văn hóa - lịch sử tại Bảo tàng Hội An.

Theo đó, từ 8 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 18.5 tại Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An (33 Nguyễn Thái Học/62 Bạch Đằng) và Bảo tàng Nghề y truyền thống (46 Nguyễn Thái Học) sẽ hướng dẫn tham quan, trải nghiệm làm bánh in, nặn tò he, dập tranh giấy dó, gấp lá dừa, ngâm chân thảo mộc, thưởng thức bánh in và trà lá lao…

Đây là một trong những hoạt động góp phần đưa bảo tàng đến với công chúng và quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa lịch sử đến với du khách trong và ngoài nước.