Trẻ em trình diễn áo dài từ vải tái chế

(QNO) - Chiều tối 27/8, tại Đảo Ký ức Hội An diễn ra minishow “Áo dài - Sắc màu Việt qua ngôn ngữ tái chế”. Sự kiện được tổ chức bởi thương hiệu thời trang GUON cùng sự tham gia trình diễn của trẻ em đến từ TP.Đà Nẵng.

Trẻ em trình diễn thời trang từ vải vụn. Ảnh: K.L

Minishow “Áo dài - Sắc màu Việt qua ngôn ngữ tái chế” kể câu chuyện của vải vụn, của áo dài, của tái chế. Đây là dự án cộng đồng do thương hiệu thời trang trẻ em GUON sáng lập, là hành trình cùng trẻ em khắp nơi biến vải vụn thành các sản phẩm có giá trị, cùng GUON bán ra và gây quỹ vì trẻ em khó khăn.

Tại minishow, 30 “mẫu nhí” không chuyên đến từ TP.Đà Nẵng đã trình diễn bộ sưu tập “Áo dài - Vietnam on Denim” dành cho trẻ em từ vải jeans do chính các “mẫu nhí” và cha mẹ trang trí, sáng tạo. Đây được xem là mục tiêu lớn trong hành trình của dự án, hướng tới gắn kết gia đình lại gần nhau hơn.

Trình diễn bộ sưu tập “Áo dài - Vietnam on Denim” dành cho trẻ em. Ảnh: K.L

Theo bà Diên Vĩ - đại điện thương hiệu GUON và dự án vải vụn, một trong những hoạt động lan tỏa tinh thần, thông điệp của dự án chính là chiến dịch Scrap Of Jeans. Scrap Of Jeans đã được tổ chức thành công tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tại Hội An lần này, chiến dịch mang một hơi thở mới, lấy chất liệu Việt Nam và tinh thần hội nhập gửi gắm trong bộ sưu tập, hướng đến trẻ em gắn với thông điệp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

“Với tinh thần thổi hồn cho phiên bản tái sinh từ Jean của Scrap of Jeans, các bạn nhỏ đã cùng trang trí, sáng tạo hình ảnh, biểu tượng đặc trưng mang tinh thần của Việt Nam trên nền chất liệu hiện đại Jean - Denim và trình diễn chính bộ áo dài đã trang trí, sáng tạo” - bà Diên Vĩ chia sẻ.

Lợi nhuận từ gian hàng sản phẩm làm từ vải vụn sẽ được đưa Quỹ vì trẻ em. Ảnh: K.L

Tại buổi trình diễn, dự án cũng mang đến gian hàng với các sản phẩm được làm từ vải vụn. Tất cả lợi nhuận từ sản phẩm bán được sẽ được đưa vào Quỹ vì trẻ em.