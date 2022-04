Triển khai sưu tầm tư liệu, hiện vật kết nghĩa Hội An – Thanh Hóa

(QNO) - Từ tháng 4.2022, TP.Hội An bắt đầu triển khai việc sưu tầm tư liệu và hiện vật kết nghĩa giữa TP.Hội An – TP.Thanh Hóa. UBND TP.Hội An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với TP.Thanh Hóa tổ chức khảo sát thực địa, điều tra, thu thập, nghiên cứu thông tin… sâu rộng, qua các phương tiện trên phạm vi của cả 2 thành phố.

Hiện vật kháng chiến trưng bày tại Bảo tàng truyền thống Hội An.

Nội dung chủ đề sưu tầm chính là “Đất và người Hội An – Thanh Hóa son sắt thủy chung”.

Trong đó tập trung 4 nhóm chủ đề được thể hiện tại Phòng trưng bày truyền thống kết nghĩa giữa 2 thành phố, gồm Hội An – Thanh Hóa chung một cội nguồn, TP.Hội An – TP.Thanh Hóa son sắt thủy chung (giai đoạn 1961 – 1975), TP.Hội An – TP.Thanh Hóa chung tay xây dựng quê hương đất nước (giai đoạn 1975 đến nay) và Tiếp nối truyền thống kết nghĩa TP.Hội An – TP.Thanh Hóa hướng đến tương lai.

Thời gian hoàn thành công tác sưu tầm là tháng 12.2022.