(QNO) - Sáng nay 22.8, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022, UBND huyện tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Bắc Trà My - điểm hẹn vùng ngọc quế”.

Triển lãm ảnh “Bắc Trà My - điểm hẹn vùng ngọc quế”. Ảnh: D.H

Vùng đất Bắc Trà My với cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 58% dân số, bao gồm các dân tộc như Ca Dong, Xơ Đăng, Co, Mơ Nông, Mường... Thông qua 50 bức ảnh trưng bày tại triển lãm, góp phần giới thiệu khái quát nét văn hóa đặc trưng và sự thân thiện, mến khách của đồng bào các dân tộc Bắc Trà My; giới thiệu vùng đất được mệnh danh “cao sơn ngọc quế”, nơi có đỉnh Hòn Bà cao vút, dòng sông Tranh trong xanh hiền hòa, có Khu di tích Nước Oa hay những vườn quế thơm ngào ngạt.