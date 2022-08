(QNO) - Nhân dịp chào mừng Quốc khánh 2.9, nhóm ký hoạ đô thị Hà Nội (Urban Sketchers Hanoi) và Bảo tàng Hội An phối hợp tổ chức triển lãm tranh "Hành trình ký họa Hội An 2022" tại Bảo tàng văn hoá dân gian Hội An, từ ngày 30.8 – 03.9.2022.

Hơn 40 tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng văn hóa dân gian Hội An. Ảnh: Vi Thảo

Triển lãm trưng bày hơn 40 tác phẩm ký họa của 12 tác giả là hoạ sĩ, kiến trúc sư và những người yêu ký hoạ, yêu vẻ đẹp đô thị và di sản. Đây là kết quả của những ngày vẽ trực họa tại các con phố, ngõ hẽm của đô thị cổ Hội An và những cánh đồng lúa chín vàng rực cùng dòng sông êm ả xanh ngắt uốn khúc quanh những rặng dừa thơ mộng trên địa bàn thành phố.

Triển lãm tranh hành trình ký họa Hội An được diễn ra tại Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An. Ảnh: KTH

Các bức ký họa chủ yếu sử dụng bút sắt và màu nước mang hơi thở của cuộc sống cùng phong cách và bút pháp, góc nhìn khác nhau, mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Mỗi nghệ sĩ là một góc nhìn riêng, độc đáo để ta nhìn thấy Hội An lạ mà quen, gần gũi thân thuộc và có những nét đẹp, góc nhìn ít được khám phá.

Qua bức hoa, các thành viên trong nhóm không chỉ thỏa mãn niềm đam mê hội họa, mà còn muốn lan toả tình yêu tới cộng đồng người dân sở tại để họ cảm nhận, yêu và cùng gìn giữ những giá trị văn hoá lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, nơi họ đang sống và gắn bó.