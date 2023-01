Trưng bày trực tuyến công cụ đánh bắt sông nước truyền thống ở Hội An

Bảo tàng Hội An vừa tổ chức trưng bày trực tuyến bộ sưu tập online tranh vẽ một số công cụ đánh bắt sông nước truyền thống ở Hội An trên trang web “hoianmuseum.com”.

Hội An vốn là vùng đất cửa sông, ven biển với hệ thống sông ngòi dày đặc đã tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển ngành nghề đánh bắt sông nước ngay từ xa xưa. Với sự sáng tạo trong lao động, cư dân Hội An xưa đã biết chế tạo ra các công cụ đánh bắt sông nước với nhiều loại hình đa dạng, độc đáo. Tuy nhiên, do sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những ngành nghề đánh bắt sông nước cũng như các phương thức, công cụ đánh bắt truyền thống đã dần mai một.

Qua sưu tầm, Bảo tàng Hội An thống kê có hơn 100 công cụ đánh bắt từng được sử dụng trong môi trường sông nước, trong đó môi trường nước ngọt, nước lợ có hơn 50 công cụ. Nhóm công cụ bẫy có lờ, xà di, rập, bóng, nò…; dụ/nhử có chươm đìa, câu, cần, thở…; ngăn, đón có đăng, sáo…; dồn/đuổi, chụp/úp, đón/bắt có nơm, nhủi, rúc rúc, xiết, lưới rùng, lưới bén, sõng, trũ…; nhóm công cụ cào, đào, đâm có cào hến, cào lươn, cuốc, xuổng…

Thông qua trưng bày bộ sưu tập online tranh vẽ lần này, Bảo tàng Hội An mong muốn giới thiệu những loại công cụ đánh bắt sông nước truyền thống độc đáo của người Hội An, mặc dù một vài công cụ và hình thức đánh bắt trong đó đã không còn tồn tại.