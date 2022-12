Trùng tu tháp Chăm Mỹ Sơn góp phần mở rộng không gian du lịch cho di sản

(QNO) - Sau 6 năm triển khai, dự án bảo tồn, trùng tu 3 nhóm tháp A, H, K Mỹ Sơn (Duy Xuyên) đã kết thúc, mở ra cơ hội mới trong chặng đường hồi sinh các công trình kiến trúc nơi đây.

Diện mạo mới

Triển khai năm 2017, dự án bảo tồn khu đền tháp Mỹ Sơn do Chính phủ Ấn Độ tài trợ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại 2 nhóm tháp K, H quá trình khai quật đã phát lộ nhiều hiện vật, kiến trúc dưới lòng đất như tượng sư tử đá, các trang trí góc tháp, chóp tháp bằng chất liệu đá và đất nung, một số hiện vật đã được trưng bày ngay hiện trường phục vụ khách tham quan.

Nối tiếp việc khai quật, giai đoạn 2017 – 2019 các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học Ấn Độ (ASI) đã phối hợp cùng cán bộ kỹ thuật Việt Nam và Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn triển khai trùng tu, gia cố một số hạng mục các công trình kiến trúc thuộc 2 khu H, K như tường tháp, thân tháp, đế tháp, bậc cấp cửa; khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý nền và lát gạch bên trong toàn bộ phạm vi khai quật tháp.

Riêng tại khu tháp A, từ năm 2020, các chuyên gia đã tập trung gia cố, tu bổ các hạng mục chính công trình, giúp phục dựng thành công khung cửa phía tây và 2 trụ cửa phía đông tháp A1, hình thành bậc cấp lối đi chính vào gian thờ A1; tái định vị một phần trụ giả tại góc tây bắc, đặc biệt sắp xếp lại đài thờ A1 làm cơ sở cho việc lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.

Xuyên suốt quá trình trùng tu, phương pháp thực hiện chủ yếu là gia cố, bảo tồn các yếu tố gốc một cách vững chắc, đảm bảo tính chân xác của di tích. Hầu như suốt quá trình trùng tu, chất vữa sử dụng ở các lớp trên bề mặt chủ yếu là dầu rái và bột gạch, vật liệu sử dụng là gạch cũ kết hợp với gạch mới phù hợp từng vị trí.

[VIDEO] - Nhóm tháp A Mỹ Sơn sau khi được trùng tu

Ông Phan Hộ - Giám đốc Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn nhìn nhận, sau 6 năm thực hiện (2017-2022), dự án bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã hoàn thành cơ bản các nội dung chính, đảm bảo các nguyên tắc về bảo tồn di tích, được Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL), các chuyên gia Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đánh giá tốt.

“Việc hoàn thành công tác tu bổ, tôn tạo tại 3 khu tháp A, H, K không những khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của các di tích, mà còn giúp phục hồi, hoàn thiện không gian kiến trúc khu đền tháp Mỹ Sơn, góp phần mở rộng không gian du lịch cho di sản” - ông Hộ nói.