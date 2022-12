Từ ngày 28/12 diễn ra triển lãm ảnh "Hội An - Di sản và sáng tạo"

Nằm trong chuỗi sự kiện “Con đường nghệ thuật và sáng tạo” - Hội An năm 2022, từ ngày 28/12/2022 đến 8/1/2023, tại Vườn tượng An Hội, diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật “Hội An - Di sản và sáng tạo”, do Trung tâm VH-TT và TT-TH TP.Hội An phối hợp với CLB Nhiếp ảnh Hội An tổ chức.

Ảnh:M.L

Triển lãm ảnh giới thiệu đến công chúng và du khách nét đẹp văn hóa, nghệ thuật, các nghề truyền thống của Hội An; đồng thời tạo tiền đề, khơi gợi ý tưởng sáng tạo nghệ thuật trong cộng đồng. Từ đó hướng tới xây dựng Hội An trở thành điểm đến trong mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.