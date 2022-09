Vun đắp cho "viên ngọc" đô thị di sản

Vừa đặt trọng tâm cho công tác bảo tồn lẫn tiếp tục mở lối phát triển thích ứng với bối cảnh mới... là yêu cầu đề ra trong việc xây dựng Nghị quyết về xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chủ trì hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Đ.T

Ngày 6.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn một số nội dung, trong đó đặt trọng tâm, gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết với mong muốn có một nghị quyết xứng tầm, toàn diện để xây dựng, phát triển TP.Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch.

Tích hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển

Thương hiệu, tiếng tăm của đô thị cổ Hội An từ lâu đã vượt tầm một địa phương cấp huyện. Phát huy được các giá trị di sản đặc thù, Hội An đã trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của Việt Nam và thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Dù vậy, áp lực của Hội An cũng rất lớn bởi phải cân bằng giữa hai nhiệm vụ bảo tồn và phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho hay: “Bài toán đau đáu nhất của Hội An vẫn là không gian phát triển. Không gian của đô thị Hội An hiện quá chật hẹp nhưng lại gánh vác một kỳ vọng rất lớn”.

Theo dự thảo của nghị quyết, Hội An sẽ được xây dựng và phát triển thành đô thị chuyên ngành cấp quốc gia, mang tính đặc thù về di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan và môi trường, hiện đại và có bản sắc riêng. Trong đó, Di sản văn hóa thế giới - Khu phố cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An là hạt nhân lan tỏa để kiên trì định hướng xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch.

Dự thảo nghị quyết cũng xác định cần huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hội An. Làm cho văn hóa Hội An thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. Tăng mức đầu tư cho văn hóa tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế, tập trung điều kiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để tạo sức bật cho phát triển văn hóa Hội An trong thời kỳ mới.

Các nhiệm vụ, giải pháp chính được đề ra để cụ thể hóa mục tiêu này bao gồm: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch; đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị và nông thôn, quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Đổi mới tư duy, cơ cấu ngành du lịch phù hợp với đặc điểm thời kỳ mới. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hội An đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, thu hút các nguồn lực cho đầu tư, phát triển của TP.Hội An. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Xem văn hóa là thành tố trọng tâm

Nghị quyết cho TP.Hội An lần này xoay quanh ba thành tố “sinh thái”, “văn hóa”, “du lịch”. Hầu hết ý kiến của các lãnh đạo tỉnh đều mong muốn thành tố “văn hóa” được đặt làm trọng tâm và đưa lên hàng đầu bởi đây chính là điểm nhấn xuyên suốt tạo nên di sản Hội An như ngày nay và tạo ra sự khác biệt cho Hội An với các điểm đến khác.

Không gian phát triển của đô thị cổ Hội An khá chật hẹp nhưng lại gánh vác kỳ vọng rất lớn. Ảnh: Đ.T

Dư địa văn hóa tại Hội An không chỉ nằm ở các giá trị di sản vật thể, hữu hình lắng đọng qua hàng trăm năm mà còn là sự thân thiện, thuần hậu của người dân bản địa, văn hóa kinh doanh văn minh của hàng quán… Những nét đẹp trên đều đã được TP.Hội An duy trì bằng các đề án tiếp sức cụ thể và cần được phát huy trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng cho rằng: “Nghị quyết cho TP.Hội An khi được xây dựng lại hoàn chỉnh cần phải đề cao yếu tố bảo tồn ngay từ tiêu đề. Tuy nhiên, mục tiêu hạn chế đô thị hóa là chưa hợp lý mà phải tính toán đô thị hóa như thế nào để phù hợp với đô thị di sản, du lịch”.

Còn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh cho rằng, với Hội An, văn hóa phải được đặt làm trọng tâm, lấy văn hóa làm cốt lõi trong tiến trình phát triển. Về lâu dài phải đặt mục tiêu xây dựng Hội An trở thành thành phố đặc thù về văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nói, đây là đề án có ý nghĩa rất lớn cho sự phát triển của Hội An trong giai đoạn đến. Do đó, Tỉnh ủy sẽ đưa vào chương trình công tác trong năm 2023. Trong quý I.2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe UBND tỉnh trình bày lại dự thảo nghị quyết, từ đó sẽ xem xét, quyết định về việc ban hành một nghị quyết căn cơ cho Hội An phát triển.