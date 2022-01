Xã Tam Trà ra mắt Câu lạc bộ cồng chiêng đồng bào Co

(QNO) - Xã miền núi Tam Trà (Núi Thành) vừa ra mắt Câu lạc bộ cồng chiêng đồng bào dân tộc Co.

Câu lạc bộ cồng chiêng đồng bào Co gồm 15 thành viên. Ảnh: V.P

Câu lạc bộ gồm 15 thành viên là người dân tộc Co (7 nam, 8 nữ), có nhiệm vụ tổ chức hoạt động biểu diễn nhạc cụ cồng chiêng - nét văn hóa đặc sắc lâu đời của đồng bào Co ở các bản làng miền núi. Tại buổi ra mắt, câu lạc bộ thông qua quy chế hoạt động và trình diễn múa cheo, đánh gõ cồng chiêng... mang đậm nét truyền thống cổ xưa của đồng bào Co.