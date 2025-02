Văn hóa Vào mùa lễ hội xuân, Quảng Nam kiểm soát ngăn ngừa hành vi trục lợi Thực hiện Công điện số 09 ngày 3/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định tại các chỉ thị, nghị định của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Quảng Nam về việc đón tết an toàn, tiết kiệm, quy định về quản lý, tổ chức lễ hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, nhân dân và khách du lịch, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về tổ chức và tham dự lễ hội; tuyệt đối không tổ chức và tham dự các lễ hội tràn lan, lãng phí; nhất là lợi dụng để tác động, hoạt động mê tín dị đoan.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội để trục lợi, tác động tiêu cực, nhất là tại các địa phương diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, thu hút đông đảo nhân dân tham dự.

Sở Nội vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở VH-TT&DL trong việc quản lý, hướng dẫn tổ chức lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định pháp luật. Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và các địa điểm tổ chức lễ hội...