[VIDEO] - Ấn tượng Bảo tàng thổ sản Hội An

HỒ QUÂN - QUỐC TUẤN - 07/12/2024 10:50

(QNO) - Bảo tàng thổ sản Hội An hội tụ giá trị văn hoá, lịch sử đặc sắc của thương cảng Hội An hàng trăm năm qua vừa được khai trương và đưa vào hoạt động tại số 57 Trần Phú, Hội An. Đây cũng là nơi giới thiệu, quảng bá các mặt hàng hương liệu, thổ sản đặc trưng của Quảng Nam.