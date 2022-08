Sản vật vùng cao hội tụ

HOÀNG ĐẠO | 22/08/2022 - 17:21

(QNO) – Trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022, Hội chợ trưng bày sản phẩm quế Trà My và sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp nông thôn tiêu biểu đã thu hút nhiều sản phẩm truyền thống, sản vật đặc trưng của vùng núi rừng Bắc Trà My.