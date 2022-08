Về Bắc Trà My nghe người Co đánh đàn V'ró

TUẤN TÚ - THÚY VÂN | 19/08/2022 - 14:00

(QNO) - Trong những ngày này, tiếng cồng, tiếng chiêng ngân vang rộn rã khắp các bản làng vùng cao Bắc Trà My. Người Mơnông, người Cadong, người Xêđăng… vui mừng khi được mang cồng chiêng, điệu múa của đồng bào mình cùng khoe tài tại Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022. Người Co tại Trà Nú, Trà Kót (Bắc Trà My) lại cùng nhau tấu đàn V’ró đón mừng lễ hội.