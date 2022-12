(QNO) – Tuyến đường Nguyễn Phan Vinh tại Làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An) những ngày gần đây trở nên sống động, thu hút du khách bởi những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt từ các nguyên liệu tái chế. Đây là hoạt động nằm trong Festival “Nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Hội An 2022” diễn ra từ 22 - 24/12, lan tỏa thông điệp sống xanh và bảo vệ môi trường.