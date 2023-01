(QNO) – Dưới nếp nhà cổ rêu phong ẩn mình sâu trong một con hẻm nhỏ ở phố Hội, hằng ngày nghệ nhân Bùi Quý Phong (phường Minh An, Hội An) say sưa, tỉ mỉ làm nên những chiếc mặt nạ tuồng mà mỗi chiếc mặt nạ là một sự ký thác tâm tình của đời, của người. Điều độc đáo là không chiếc nào giống chiếc nào...

