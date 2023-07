[VIDEO] - Đưa hương quế bay xa

VĂN TÂY - HOÀNG ĐẠO | 27/06/2023 - 08:00

(QNO) - Xót xa khi cây quế - sản vật của quê hương rớt giá thê thảm, bà Nguyễn Thị Hồng Lê (thôn 3, xã Trà Giang, Bắc Trà My) quyết định bỏ công sức và tâm huyết gầy dựng nên HTX Quế Trà My - Minh Phúc, sản xuất sản phẩm tinh chế theo hướng hiện đại để tạo nên các sản phẩm từ tinh dầu quế, nâng tầm giá trị quế Trà My.