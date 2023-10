[VIDEO] - Chiêm ngưỡng cổ vật gốm Chu Đậu tại Bảo tàng Hội An

B.HUÂN – PH.HẢI – NG.QUỲNH | 04/12/2022 - 16:08

(QNO) - Bảo tàng Hội An (tại 10B Trần Hưng Đạo, TP.Hội An) vừa ra mắt và trưng bày hơn 100 hiện vật gốm Chu Đậu. Những hiện vật này có từ thế XV được khai quật từ một tàu đắm ở Cù Lao Chàm (Hội An), do Bảo tàng Quảng Nam chuyển giao.