(QNO) – Thực hiện đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng công an các địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần mang mùa xuân yên vui đến mọi người, mọi nhà.