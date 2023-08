Mốc son lịch sử - Bài cuối: Chuyển mình ở vùng đất cách mạng

Mốc son lịch sử - Bài 1: "Chiếc nôi" của phong trào cách mạng

HÀ QUANG - VĂN PHIN | 07/08/2023 - 08:30

Cách đây tròn 90 năm, ngày 15/8/1933, tại làng Định Phước (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành ngày nay), Phủ ủy Tam Kỳ được thành lập. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân Tam Kỳ (gồm huyện Núi Thành, Phú Ninh và TP.Tam Kỳ ngày nay), đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Quảng Nam. Phủ ủy Tam Kỳ với hạt nhân là Chi bộ An Hòa (được thành lập trước đó tại rừng dừa Đồng Dân, thôn Hòa Thuận, xã An Hòa, nay là thôn Thuận An, xã Tam Hải) được xem là “chiếc nôi” nuôi dưỡng phong trào cách mạng, tổ chức đấu tranh giành độc lập, giải phóng quê hương...

Trên vùng đất cách mạng Núi Thành ngày nay, vẫn còn khắc ghi tinh thần đấu tranh bất khuất và lưu dấu những kỳ tích trong thời kỳ dựng xây quê hương!