Viettel ra mắt dịch vụ đầu tiên trong hệ sinh thái 5G "Video chờ meCall" - Thông tin được đưa ra trong thời điểm Viettel vừa công bố triển khai thành công mạng 5G độc lập - 5G Standalone (SA), cho thấy thời điểm thương mại hóa 5G không còn xa.

Viettel vừa triển khai thành công mạng 5G độc lập đầu tiên tại Việt Nam (5G Standalone (SA). Ảnh: Viettel

Ngày 22/8/2024, Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Viettel Telecom công bố chính thức ra mắt dịch vụ meCall - dịch vụ video chờ đầu tiên tại Việt Nam trong hệ sinh thái 5G do Viettel cung cấp. Đây có thể coi là bước đột phá trong lĩnh vực viễn thông, biến những khoảnh khắc chờ đợi cuộc gọi trở nên thú vị và sinh động hơn bao giờ hết.

meCall là dịch vụ cho phép khách hàng cài đặt các video phát thay thế cho âm cuộc gọi được cài mặc định, hoặc nhạc chuông chờ thông thường, để người gọi đến có thể xem trong khi chờ người nghe nhấc máy. Với meCall, mỗi cuộc gọi sẽ trở thành một trải nghiệm thị giác độc đáo và thú vị, giúp bạn thể hiện phong cách cá nhân trong từng cuộc gọi.

Đại diện Viettel Telecom cho biết, trong thời gian đầu ra mắt, meCall được cung cấp thử nghiệm hoàn toàn miễn phí cho một tập khách hàng nhỏ và sẽ sớm triển khai cung cấp trên toàn mạng.

Khách hàng đủ điều kiện (sở hữu máy điện thoại smartphone có hỗ trợ VoLTE, sim 4G/5G) sẽ được mời dùng thử meCall với 1 video chờ cài mặc định. Để thay đổi video chờ theo sở thích, khách hàng truy cập trang web https://mecall.vn hoặc ứng dụng meCall để lựa chọn và làm theo hướng dẫn. Ngoài việc cài đặt cho mình, khách hàng cũng có thể tặng video chờ cho người thân, bạn bè thông qua tính năng tặng quà trên ứng dụng.

Được biết, hiện tại meCall hỗ trợ trên nhiều dòng máy, bao gồm: Samsung A225F, Samsung A325F, Samsung A536E, Samsung A736B và cuối tháng 9 sẽ có thêm 10 dòng máy: Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9/ S9 Plus/ S9 Ultra, Galaxy Flip 3, Galaxy Fold 3, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24/ S24 Plus, Galaxy Flip 5, Galaxy Fold 5, Galaxy S23/ S23 Plus/ S23 Ultra, Galaxy Tab S9 FE/ S9 FE Plus sử dụng được meCall. Danh sách thiết bị sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng.

Trước khi công bố cung cấp thử nghiệm dịch vụ video chờ meCall, ngày 19/8, Viettel Telecom cho biết, đã tiên phong nghiên cứu và triển khai thành công mạng 5G độc lập đầu tiên tại Việt Nam (5G Standalone (SA). Khác với 5G Non-Standalone (NSA) được phát triển trên hạ tầng mạng 4G, 5G SA là phiên bản tiên tiến hơn và hoàn toàn độc lập giúp nâng cao tính linh hoạt, khả năng mở rộng và cung cấp đa dịch vụ. Khách hàng sẽ có trải nghiệm các dịch vụ mới trên nền 5G như meCall tốt hơn trên sóng 5G cũng như mạng 5G SA mà Viettel vừa phát triển thành công.

Thông tin về dịch vụ meCall cùng các sản phẩm, dịch vụ khác của Viettel, mời khách hàng truy cập app MyViettel, website http://viettel.vn; fanpage Viettel Telecom hoặc liên hệ 198 (miễn phí) để được hỗ trợ trực tiếp.