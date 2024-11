Vinh danh sách thiếu nhi Việt Nam

Sự công nhận của một đơn vị quốc tế

The White Ravens 2024 - một trong những dự án quan trọng của Thư viện Thanh niên Quốc tế (International Youth Library). Đây là thư viện đầu tiên và cũng là thư viện lớn nhất thế giới ra đời năm 1949 tại Đức, dành riêng cho văn học thiếu nhi và thanh thiếu niên quốc tế. Hiện thư viện lưu giữ hơn 675.000 cuốn sách thiếu nhi bằng hơn 250 ngôn ngữ được xuất bản từ 6 thế kỷ nay.

Thư viện Thanh thiếu niên Quốc tế chuyên hỗ trợ văn học thiếu nhi và thanh thiếu niên quốc tế thông qua các nỗ lực thu thập, lập danh mục sách và giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng. Sứ mệnh của thư viện là bảo tồn sự đa dạng văn hóa được thể hiện trong văn học thế giới.

Nhiệm vụ chính của thư viện là quảng bá văn học thiếu nhi có chất văn chương và tính thẩm mỹ cao, đồng thời coi trọng việc giới thiệu và quảng bá văn hóa địa phương của nhiều quốc gia qua sách.

Thư viện thực hiện nhiệm vụ này thông qua các chương trình triển lãm, gặp gỡ tác giả, hội thảo, thảo luận nhóm, thuyết trình, hội nghị và lễ hội văn học quốc tế...

The White Ravens (Quạ trắng) là một danh mục sách được Thư viện Thanh thiếu niên quốc tế giới thiệu hàng năm với danh sách 200 tác phẩm sách dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên mới xuất bản từ hơn 50 quốc gia.

Được biết, 200 cuốn sách này được các chuyên gia của Thư viện lựa chọn từ rất nhiều tác phẩm được gửi tặng và giới thiệu của các nhà xuất bản và các tổ chức phi chính phủ toàn cầu.

Những tác phẩm được chọn hằng năm từ hàng nghìn đầu sách dựa trên các tiêu chí quan trọng như chất lượng văn chương và thẩm mỹ cao, chủ đề phù hợp với độc giả toàn cầu.

Vinh danh “Ba tớ là runner”

Năm nay, 200 đầu sách từ 73 đất nước được viết bằng 44 ngôn ngữ đã được Thư viện Thanh thiếu niên quốc tế vinh danh trong danh mục Quạ trắng. Đây được xem như “danh mục Michelin” của ngành xuất bản, nơi các tác phẩm được chọn có cơ hội tiếp cận đông đảo các đơn vị xuất bản khắp thế giới thông qua các hội sách quốc tế.

“Ba tớ là runner”, một cuốn thơ đặc sắc của tác giả Bùi Phương Tâm và họa sĩ Jeet Dzung, đã vượt qua hàng nghìn đầu sách khác để lọt vào danh sách Quạ trắng danh giá năm nay.

Tác phẩm kể về câu chuyện của một cô bé quan sát thói quen chạy bộ của bố mình, qua đó tưởng tượng về những hành trình siêu thực mà ông đã trải qua.

Những khu rừng bí ẩn, thác ghềnh hùng vĩ hay đồng lúa vàng ươm là những hình ảnh xuất hiện trong trí tưởng tượng của cô bé, nhưng đích đến cuối cùng của ông vẫn là nhà. Tác giả Bùi Phương Tâm muốn qua cuốn sách gửi gắm thông điệp về ý nghĩa của cuộc sống, sự lựa chọn giữa đam mê và danh vọng, giữa hành trình và đích đến.

Một yếu tố quan trọng làm nên sức hút của “Ba tớ là runner” là phần minh họa sống động của họa sĩ Jeet Dzung, người từng nhận nhiều giải thưởng minh họa quốc tế.

Những bức tranh sử dụng kỹ thuật pha trộn giữa màu chì và màu nước, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ về thị giác, giúp truyền tải cảm xúc của từng câu thơ đầy màu sắc và tình yêu thương.

Đây không phải là lần đầu một quyển sách thiếu nhi từ Việt Nam được vinh danh trong danh mục Quạ trắng The White Ravens. Trước đó, có thể kể đến những tác phẩm: Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương, NXB Kim Đồng, 2023; Mẹ yêu ai nhất, NXB Hội Nhà văn & Nhã Nam, 2021; Sớm mai (Ajoun de’ hma/ At dawn), Myanmar Book Centre, 2019, bản gốc tiếng Việt do Room to Read phát hành, 2017; Cái Tết của mèo con, NXB Kim Đồng, 2018; Lĩnh Nam chích quái, NXB Kim Đồng, 2017. Đây là những tác phẩm xuất sắc của văn học thiếu nhi Việt Nam trên bản đồ quốc tế, mở đường cho việc giới thiệu và quảng bá văn chương, văn hóa Việt Nam đến bạn bè năm châu.