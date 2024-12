Văn hóa - Văn nghệ

Vở kịch "Ông già và biển cả" - một thể nghiệm thú vị

Nhắc đến Ernest Hemingway hẳn nhiều tín đồ văn học sẽ nhớ đến ngay tác phẩm “Ông già và biển cả” (The old man and the sea) đoạt giải Pulitzer tác phẩm hư cấu 1953 và giải Nobel văn học 1954. Tác phẩm này vừa đến với khán giả Việt qua vở kịch cùng tên với một hình thức thể nghiệm mới mẻ tại sân khấu khu vực Global City (TP.Hồ Chí Minh) vào hai ngày 23&24/11/2024.