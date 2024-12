Quốc phòng - An ninh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ động trước thách thức an ninh biển Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên biển đặt ra ngày càng cao đối với lực lượng Cảnh sát biển nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành) nói riêng, trước những thách thức mới về an ninh biển.

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Vùng giao nhiệm vụ và động viên bộ đội trước khi lên đường ứng trực xuyên Tết trên biển. Ảnh: P.G

Đấu tranh tội phạm trên biển

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho hay, năm 2024 Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác Cảnh sát biển.

Toàn Vùng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thường xuyên trao đổi, nắm chắc thông tin về tình hình trên các vùng biển, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý tốt các tình huống, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh, lợi ích quốc gia trên biển.

Tình hình an ninh chủ quyền, trật tự an toàn trên các vùng biển đơn vị quản lý cơ bản ổn định. Tuy nhiên, an ninh trên biển vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Các tàu, thuyền nước ngoài hiện diện, hoạt động trên biển đòi hỏi công tác nắm tình hình, ứng trực và xử lý các tình huống phát sinh phải hết sức chủ động, linh hoạt, bám sát đúng phương châm, đối sách, kiên quyết, kiên trì, không tạo ra điểm nóng.

Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, văn kiện tác chiến phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Đơn vị đã chủ động chuẩn bị về lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh bảo vệ chủ quyền; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển.

Tàu cảnh sát biển tiếp cận, tìm cách hỗ trợ các thuyền viên trên thuyền cứu sinh sau khi tàu An Bình Phát 68 bị chìm. Ảnh: N.T

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho hay, các đơn vị trực thuộc Vùng đã tích cực trinh sát nắm địa bàn, tình hình an ninh chủ quyền vùng biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chất lượng, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển được nâng cao.

Trong năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng đã tiến hành kiểm tra 64 lượt tàu, xử lý vi phạm hành chính 63 lượt tàu với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 146 triệu đồng.

Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ/1 phương tiện có hành vi “mua, vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa”, xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm hành chính, bán phát mại hơn 525 triệu đồng đồng nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Ngoài ra, Vùng chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 16 vụ/29 đối tượng tội phạm ma túy, trong đó khởi tố 2 vụ/2 đối tượng, thu giữ hơn 12.500 viên ma túy tổng hợp, khoảng 65kg ma túy các loại và một số tang vật khác có liên quan.

Sát cánh cùng ngư dân

Trước những thách thức về an ninh, Vùng Cảnh sát biển 2 đã kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, triển khai nền nếp, hiệu quả.

Chương trình cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo được triển khai ở nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Nam. Ảnh: P.G

Sự hiện diện của cảnh sát biển trên vùng biển chủ quyền đã tạo điểm tựa vững chắc cho ngư dân Việt Nam hoạt động đánh bắt, khai thác hợp pháp trên biển, nhất là trong thiên tai.

Trong năm, Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp với các lực lượng có liên quan nắm, xác minh 69 thông tin tai nạn, sự cố phương tiện trên biển, điều động, sử dụng 5 lượt tàu, 3 lượt xuồng tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển. Đáng chú ý, Vùng đã tổ chức cứu hộ, cứu nạn thành công 1 phương tiện và 29 ngư dân và thuyền viên vào đất liền đảm bảo an toàn.

“Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” được Vùng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai có hiệu quả. Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 2.600 lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, ngư dân trên địa bàn.

Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân” - Đại tá Lê Huy Sinh thông tin.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho hay, Vùng Cảnh sát biển 2 được giao nhiệm vụ tại địa bàn khá phức tạp về yêu cầu bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển.

Vùng Cảnh sát biển 2 diễn tập bắn đạn thật trên biển. Ảnh: P.G

Do đó, trong mọi tình huống, toàn Vùng phải luôn ở tâm thế sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình thật tốt, rèn giũa cán bộ bản lĩnh, kỷ luật, cẩn trọng trong mọi hoạt động, nhất là đối với những tàu được phân công hoạt động độc lập, dài ngày trên biển.

Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực đang trong giai đoạn có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nhiều yếu tố bất ngờ.

Trong nước sắp tới sẽ có nhiều sự kiện trọng đại, tác động đến hoạt động quân sự, quốc phòng. Toàn Vùng cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng các chương trình kế hoạch với các nội dung, biện pháp phù hợp, khắc phục hiệu quả hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Song song với yêu cầu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng quyết tâm cao cho bộ đội, Vùng phải tổ chức điều động lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển có hiệu quả, đấu tranh các tàu xâm phạm chủ quyền theo đúng đối sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời sẵn sàng cứu giúp ngư dân, chú trọng chống khai thác IUU bằng các giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn” - Trung tướng Bùi Quốc Oai nói.