Quốc phòng Vùng Cảnh sát biển 2 nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược quốc phòng (QNO) - Sáng 28/4, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 347 ngày 23/5/2015 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 347 ngày 23/5/2015 của Quân ủy Trung ương. Ảnh: NAM TRUNG

Trong 10 năm qua, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 347; cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nhờ đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cán bộ và đảng viên về vai trò quan trọng của công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược quốc phòng được củng cố vững chắc. Đơn vị đã chủ động nghiên cứu, đánh giá và dự báo chính xác tình hình khu vực, vùng biển được phân công; phân tích rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động cũng như hoạt động của nước ngoài trên Biển Đông.

Quân nhân chuyên nghiệp Vùng Cảnh sát biển 2 thực hành, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị. Ảnh minh họa: PHƯƠNG GIANG

Các phương thức, thủ đoạn của tội phạm được nhận diện kịp thời, từ đó tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về chủ trương, đối sách xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển, đảm bảo không bị động, bất ngờ, đặc biệt trong các vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Vùng Cảnh sát biển 2 đã kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trên biển. Đồng thời chủ động tham mưu, xây dựng và bổ sung các phương án đấu tranh thực địa, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố môi trường biển và dịch bệnh.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: NAM TRUNG

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao năng lực dự báo và tham mưu chiến lược, tập trung vào tăng cường năng lực nghiên cứu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chấp hành nghiêm bí mật và không để xảy ra tình trạng bất ngờ về chiến lược. Các giải pháp này hướng đến mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị cũng khẳng định quyết tâm của Vùng Cảnh sát biển 2 trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia trên biển.