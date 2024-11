Quốc phòng - An ninh Vùng Cảnh sát biển 2 phát động đợt thi đua cao điểm (QNO) - Sáng 15/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại Tam Quang, Núi Thành) phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Đại tá Trần Hồng Quế - Phó Chính ủy Vùng phát động đợt thi đua cao điểm.

Đợt thi đua cao điểm được phát động từ nay đến hết ngày 28/2 với chủ đề “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, kiên quyết tấn công tội phạm, thi đua giành Ba nhất”. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đặt mục tiêu tập trung đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng, đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển và tội phạm ma túy; tội phạm mua bán người, vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các hướng, địa bàn trọng điểm. Các tàu trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, xua đuổi tàu các nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam và các hành vi làm mất an ninh trật tự, an toàn trên biển.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc ký kết giao ước thi đua.

Cảnh sát biển sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan để trao đổi, tiếp nhận thông tin, triển khai các biện pháp đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm; không để xảy ra hiện tượng câu kết, móc nối, bao che, tiếp tay cho tội phạm gắn với quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Vùng yêu cầu các lực lượng thực hiện tốt các quy định về bảo đảm an toàn, không để xảy ra mất mát, hư hỏng vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ do thiếu tinh thần trách nhiệm. Giữ nghiêm bí mật phương án đấu tranh, bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Toàn đơn vị xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đợt thi đua cao điểm là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Qua đó xây dựng niềm tin, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội, lực lượng cảnh sát biển và toàn Vùng.

Đồng thời, góp phần nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, tự lực, tự cường, đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.