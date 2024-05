Chính trị Xã Điện Hòa có thôn thứ 8 đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (QNO) - Ngày 11/5, xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn) tổ chức lễ công bố thôn Hà Đông đạt chuẩn thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2022. Đây là thôn thứ 8 của xã được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Đức Chơi – Trưởng phòng Kinh tế, Chánh văn phòng điều phối NTM thị xã Điện Bàn trao quyết định, bảng công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 và bảng tượng trưng 10 tấn xi măng thị xã tặng cho thôn.

Trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, người dân thôn Hà Đông đã hiến hơn 8.000m2 đất, di dời tường rào cổng ngõ trong đó có 60 tường rào kiên cố ước tính giá trị hơn 1,2 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng 3km giao thông lên 5m5, 7m5. Các tuyến đường đều lắp đặt điện chiếu sáng với giá trị 250 triệu đồng, trồng 242 cây xanh.

Thực hiện mô hình thôn thông minh, Hà Đông đầu tư trang thiết bị phục vụ người dân như tivi 65 in, máy vi tính, máy in, đèn năng lượng và 12 camera trên các tuyến đường chính. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt hơn 52,3 triệu đồng/người/năm, cao hơn 16,66% so với quy định tiêu chí thu nhập xã NTM 2022 (43,66 triệu đồng/người/năm). 100% hộ dân thực hiện đề án thu gom rác thải. Thôn đã đạt 10/10 tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng “Thôn NTM kiểu mẫu”.

