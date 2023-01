150 suất quà tết cho trẻ em Bắc Trà My và Nam Trà My

(QNO) - Hôm nay 10/1, đoàn công tác Sở LĐ-TB&XH đến trao quà tết cho trẻ em huyện Bắc Trà My và Nam Trà My.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH trao quà tết cho trẻ em Bắc Trà My. Ảnh: D.L

Tại Bắc Trà My, Sở LĐ-TB&XH trao 50 suất quà tết cho trẻ em điểm trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (thôn 3, xã Trà Tân) do tổ chức CHIA tài trợ (trị giá 200 nghìn đồng/suất). Tại Nam Trà My, sở trao 100 suất quà tết cho trẻ em xã Trà Tập và Trà Dơn từ nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh (500 nghìn đồng/suất).

Trẻ em được nhận quà thuộc hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số. Những suất quà tết nhằm chia sẻ, giúp các em có một cái tết vui tươi hơn bên gia đình.