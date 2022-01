1.500 suất quà tết tặng người dân Hội An tại phiên chợ 0 đồng

(QNO) - Tại khuôn viên Bảo tàng Hội An vừa diễn ra “Phiên chợ tết 0 đồng” do Nhóm thiện nguyện Tươi Sáng và Hiệp hội Xe du lịch Hội An tổ chức.

Người dân Hội An tham gia “Phiên chợ tết 0 đồng”. Ảnh: QUỐC HẢI

Tại phiên chợ có 1.500 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng được quy đổi ra phiếu mua hàng gửi đến từng hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, bão lụt trong năm 2021. Phiên chợ gồm hàng chục gian hàng với nhiều mặt hàng thiết yếu dùng cho ngày tết như gạo, dầu ăn, bánh mứt, trái cây... và các nhu yếu phẩm khác.

Ngoài các suất quà, người dân còn nhận nhiều vật dụng sinh hoạt do tổ chức, cá nhân mang đến trao tặng; thợ cắt tóc trên địa bàn thành phố cũng tổ chức cắt tóc miễn phí.