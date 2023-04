5,3 tỷ đồng khởi động dự án Phát triển các sinh kế cộng đồng bền vững kết hợp phát triển du lịch sinh thái

QNO – Sáng nay 22.3, Hội LHPN TP.Hội An phối hợp với Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Ban Quản ý Bảo tồn biển Cù Lao Chàm và các xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim tổ chức khởi động dự án “Phát triển các sinh kế cộng đồng bền vững kết hợp phát triển du lịch sinh thái để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm " (GEF/BR5).

Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều cán bộ, đại diện ngành chức năng. Ảnh: MQ.

Đây là dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” (dự án BR), Qũy Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua UNDP trong 5 năm từ 2019 - 2024 do Tổng cục Môi trường thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Điều phối viên quốc gia Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam - Qũy môi trường toàn cầu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MQ.

Địa điểm thực hiện dự án là Hà Nội và 3 Khu dự trữ sinh quyển thí điểm ở tỉnh Đồng Nai, Tây Nghệ An (tỉnh Nghệ An) và Cù Lao Chàm (Quảng Nam). Tổng kinh phí cho phát triển dự án tại Hội An 5,3 tỷ đồng. Trong đó, tổ chức GEF/ SGP tài trợ 3,5 tỷ đồng, còn lại khoảng 1,8 tỷ đồng là nguồn vốn đối ứng của TP.Hội An.

Vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Ảnh: MQ.

Mục tiêu dự án tập trung chuyển đổi các nghề chài lưới, lờ, xung điện cho người dân. Xây dựng vùng lõi cho nơi sinh sinh đẻ các loại thủy sản. Xây dựng chương trình trải nghiệm, tour tuyến tham quan du lịch làng nghề truyền thống. Kết nối, thành lập các nhóm cộng đồng, xác định các tour tuyến du lịch tại các cơ sở nghề truyền thống.



Dự án nhằm hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: MQ.

Ngoài ra, dự án hỗ trợ xây dựng hồ sơ thông tin các điểm du lịch cộng đồng, xây dựng bản đồ, sơ đồ tham quan. Xây dựng tour, kết nối không gian du lịch học tập, các loại hình trải nghiệm các làng nghề mộc, chiếu, lồng đèn... Đồng thời xây dựng các điểm dừng chân, tham quan trải nghiệm tại các ngôi nhà cổ đặc trưng gắn liến với nghề mộc Kim Bồng.