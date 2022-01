Agribank Quảng Nam tặng hội viên nông dân 200 suất quà tết

(QNO) - Agribank Quảng Nam vừa phối hợp Hội Nông dân tỉnh trao tặng 200 suất quà tết trị giá 100 triệu đồng đến hội viên nông dân nghèo, gia đình khó khăn tại các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước và Bắc Trà My.

Agribank Quảng Nam tặng quà tết nông dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: QUANG HÀ

Ông Lê Đức Quang - Phó Giám đốc Agribank Quảng Nam cho biết, trong những năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ hiệu quả, đơn vị luôn tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội với địa phương và cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội.

Năm 2021, tổng số tiền Agribank Quảng Nam dành cho công tác an sinh xã hội hơn 8 tỷ đồng, được trích từ Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội của ngân hàng và do cán bộ, công nhân viên Agribank Quảng Nam đóng góp. Qua đó sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, động viên hội viên nông dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Agribank Quảng Nam trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới đơn vị tiếp tục tạo điều kiện để hội viên nông dân được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi phục vụ tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.